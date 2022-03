Ucraina, in arrivo pullman di profughi

È atteso a Genova nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 marzo il primo gruppo consistente di profughi, provenienti dall'Ucraina a bordo di un pullman. Nel frattempo prosegue a Genova presso la palazzina adiacente all'ingresso della sopraelevata alla Foce la raccolta di beni di prima necessità. Per ricevere maggiori informazioni sui beni da poter donare e su come donarli si può far riferimento al numero 800 177797 o alla mail emergenzaucraina@comune.genova.it.

La Regione ha attivato un conto corrente presso Banca Carige per raccogliere offerte e donazioni per l'assistenza ai profughi civili dell'Ucraina che arriveranno in Liguria. Il conto corrente è il numero 29123/80, Iban IT 94O0617501406000002912380.

"I genovesi si stanno superando nella gara di solidarietà verso il popolo dell'Ucraina scattata in questi giorni - ha dichiarato sabato il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino -. I nostri volontari della Protezione civile stanno lavorando in modo indefesso anche oggi e hanno già raccolto 100 bancali di generi alimentari e medicinali, il corrispettivo di tre tir".