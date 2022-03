Ucraina, il grande cuore dei genovesi: le iniziative solidali si moltiplicano

Prosegue a Genova la raccolta di generi di prima necessità per la popolazione ucraina. Nell'ambito delle iniziative solidali lanciate dal Comune di Genova attraverso la protezione civile, il primo carico partito dalla nostra città è nel frattempo arrivato in Friuli al magazzino di Palmanova e sono stati raccolti altri 100 bancali di prodotti pronti a essere inviati. Ma non si fermano anche le altre raccolte solidali, da quella organizzate direttamente dalla comunità genovese di padre Tarasenko nella chiesa di Santo Stefano sul ponte Monumentale (già arrivati in Ucraina i primi camion), ad altre che stanno spontaneamente nascendo nella nostra città dimostrando, ancora una volta, quanto è grande il cuore dei genovesi.

La raccolta della protezione civile alla Foce

"I genovesi si stanno superando nella gara di solidarietà verso il popolo dell'Ucraina scattata in questi giorni - dichiara il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino - I nostri volontari stanno lavorando in modo assiduo anche oggi e hanno già raccolto 100 bancali di generi alimentari e medicinali, il corrispettivo di tre tir".

Per ricevere maggiori informazioni sui beni da poter donare e su come donarli si può far riferimento al numero telefonico 800.177.797 o si può inviare una mail all’indirizzo emergenzaucraina@comune.genova.it.

Generi di prima necessità richiesti dall'Ucraina

Coperte e cuscini con riempimento sintetico (imballati singolarmente), vestiti non usati, ma solo nuovi con etichetta (giacche, maglioni, biancheria intima, calze), pannolini, omogeneizzati, prodotti per igiene personale (salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani), prodotti alimentari in scatola (pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, the in bustine, caffè solubile), piatti, posate e bicchieri monouso, medicinali e dispositivi medici (antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe).

In Valtorbella

In città vengono segnalate anche altre iniziative di solidarietà, il Patto @ValTorBellaVola e la Banca del Tempo di Rivarolo hanno organizzato un punto di raccolta di beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina con successiva consegna diretta all'associazione Pokrova di piazza Santo Stefano e alle associazioni ucraine in rete, questi gli appuntamenti per chi volesse donare: martedì 8 marzo e giovedì 10 marzo dalle 16 alle 18 e sabato 12 marzo dalle 10 alle 12.30 presso la saletta civica di piazza Vittime di Bologna in Valtorbella.

Verranno raccolti i seguenti prodotti. Coperte e cuscini con riempimento sintetico, prodotti per bambini (pannolini, vestiti puliti e in buono stato, omogeneizzati), prodotti per l'igiene personale (salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani), prodotti alimentari (pasta, riso, tonno, carne in scatola biscotti, cioccolato, dolci confezionati, caffè solubile, piatti, bicchieri monouso), dispositivi medici (mascherine e guanti monouso) e generi vari (sacchi di plastica, scotch da pacchi marrone).

A Pra', Palmaro e Ca' Nova

Anche tra Pra', Palmaro e Ca' Nova sono stati organizzati dei punti di raccolta, di seguito il volantino con tutti i dettagli.

A Quarto

Anche la Croce Verde Quarto dei Mille raccoglie le donazioni per l'Ucraina, che provvederà a consegnare presso l'hub di piazzale Kennedy. Per info segreteria@croceverdequarto.com. È possibile consegnare presso la sede: