Omicidio Abdalla, la procura chiede la convalida per Tito e Bob: "Pericolosi, possono scappare in Egitto"

I presunti assassini di Mahmoud restano in cella.

Per Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel 26 anni, detto Tito, e Mohamed Ali Abdelghani Alì, 27enne, chiamato Bob, la procura ha chiesto le misure cautelari in carcere, motivandole con la pericolosità sociale - considerato come hanno mutilato in corpo -, con il rischio di inquinamento delle prove e di fuga nel loro Paese, l’Egitto. Entrambi sono accusati di omicidio aggravato e soppressione di cadavere.

I due sono a Marassi da domenica sera, quando hanno reso dichiarazioni contrastanti ma con evidenze - secondo gli inquienti - del loro coinvolgimento diretto nel delitto. Il 18enne conteso tra due barberie per la sua bravura è stato prima ucciso nella casa-dormitorio di via Vado a Sestri Ponente e poi trasportato in una valigia in taxi fino a Chiavari dove, alla foce del fiume Entella, il suo corpo è stato mutilato e decapitato per poi essere gettato in mera. Davanti al procuratore e alla presenza dei suoi legali Salvatore Calandra ed Elisa Traverso, Bob avrebbe riferito di essere stato costretto dalle minacce di Tito sia a lui sia alla sua famiglia che si trova in Egitto. A riprova che l'esecutore sarebbe Tito, Bob ha parlato di una registrazione audio in cui suo fratello Abdelghani Aly, gestore con Tito dei due negozi "Aly Barbe Shop” di Sestri Ponente e di Chiavari, raccoglie la confessione del socio. La registrazione sarà acquisita dalla procura in giornata.