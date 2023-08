Tito e Bob: "Odio l'Italia" e dopo il delitto sono andati a svagarsi

I presunti assassini di Mahmoud Abdalla restano in carcere. "Il fermo è stato eseguito in presenza di un concreto pericolo di fuga, poiché gli indagati sono persone extracomunitarie, con pressoché tutti i legami familiari in Egitto, dove si recano spesso", si legge nell'ordinanza di convalida del fermo firmata dalla gip Milena Catalano che aggiunge "entrambi intercettati durante le indagini, parlavano del fatto che non si vive più bene in Italia ('la odio l'Italia') frasi che ne lasciavano preludere un immediato allontanamento".

Dalle ventidue pagine dell'ordinanza emerge anche che i due barbieri Mohamed Ali Abdelghani, 26 anni, detto Tito e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, 27, chiamato Bob, avrebbero fatto scempio del cadavere del 18enne, che voleva cambiare negozio, per dare un segnale a tutta la comunità di ragazzini arrivati in Italia che lavorano per loro nei diversi barber shop disseminati tra Sestri Ponente, il centro e Chiavari: "La mutilazione del giovane, infatti, appare pianificata a priori - scrive la giudice - ed era volta o ad impedirne la identificazione o per punirlo in modo ulteriore di qualche sgarro ad una sorta di codice d'onore". A conferma della premeditazione e dell'efferato delitto compiuto con freddezza si aggiunge l'evidenza che "dopo l'omicidio i due indagati sono stati nel loro negozio e sono usciti nella notte per motivi di svago, elemento che smentisce in modo certo che uno dei due avesse agito sotto minaccia o in preda al panico, atteso l'atteggiamento leggero e privo di pensieri assunto poco dopo". Sessanta euro la spesa per compiere il delitto: un coltello, una mannaia e una valigia comprati in un emporio cinese in via Sestri.

Per la procura Tito e Bob sono "soggetti dall'indole irosa e vendicativa, propensi all'uso della violenza gratuita, a cui ricorrono per risolvere le controversie personali. L'indole violenta è comprovata anche dallo scempio del cadavere, mutilato a mo' di ulteriore sfregio e monito". Dietro il delitto l'ombra dello sfruttamento di giovani senza riferimenti familiari e bisognosi di lavoro: "L'intera vicenda infatti adombra la volontà dei due di imporre sui ragazzini appena usciti di comunità per stranieri e assunti nelle loro barberie, il proprio controllo così da dimostrare ed affermare a tutti l'impossibilità di discostarsi dai loro voleri".

Mahmoud giovane e coraggioso aveva cercato di opporsi a questa situazione decidendo di cambiare datore di lavoro e affrontando a viso aperto i suoi titolari minacciandoli di denuncia e pretendendo i soldi che gli spettavano. Troppo ardore e troppo talento che stava contagiando anche i suoi colleghi; tanto è vero che, come abbiamo raccolto da testimonianza diretta, diversi ragazzi dopo l'omicidio sono andati nel negozio della concorrenza chiedendo al gestore di rivolgersi ai carabinieri e di raccontare delle minacce subite dal 18enne. Mahmoud è morto tra le 17 e le 18 di domenica 25 luglio nell'appartamento dormitorio che ospitava lui e molti altri connazionali ospitati da chi gestisce questo giro di barberie molto redditizio come risulta dalle carte. Ha lottato fino all'ultimo Mahmoud, con i polsi legati si è opposto alla furia omicida mordendo alle braccia Tito e cercando di pararsi dai fendenti che purtroppo però lo hanno raggiunto al cuore e ai polmoni spegnendo la sua vita. Il resto è noto: è stato chiuso dentro un grosso trolley, trasportato a bordo di un taxi fino a Chiavari e poi, alla foce dell'Entella, mutilato e decapitato. Il suo corpo gettato in mare e il giorno dopo ritrovato dal tender di uno yacht al largo di Santa Margherita, mentre le mani in spiaggia una a distanza di 300 metri dall'altra. Sono ancora in corso le ricerche della testa, che Bob ha dichiarato di aver buttato tra gli scogli. Da giorni i sommozzatori incaricati dai carabinieri diretti dal colonnello Michele Lastella, sono al lavoro per restituire dignità al nome di Mahmoud.