Delitto della freccia, in aula la compagna della vittima: "Col mio bambino, contiamo solo sugli amici"

Continua il processo a carico di Evaristo Scalco, l’artigiano che il 1° novembre 2022 uccise con una freccia nel centro storico genovese Javier Miranda Romero, accusandolo di fare troppo rumore insieme a un amico.

Questa mattina, venerdì 24 novembre, sono stati ascoltati in aula davanti alla corte presieduta dal giudice Massimo Cusatti, la dottoressa Sara Lo Pinto che ha eseguito l'autopsia sulla vittima, e il dottor Enzo Adorno chiamato alle 2 di notte per cercare di salvare la vita a Miranda con un intervento chirurgico disperato.

Dopo la testimonianza di alcuni amici della vittima e di una nuova testimone e vicina di casa del killer sono stati ascoltati anche la prima moglie, la figlia ora 18enne di prime nozze e l'attuale compagna, che un giorno prima la morte di Javier ha dato alla luce il loro unico figlio.

Il medico legale: "40 donatori di sangue per cercare di salvargli la vita"

"La prima chiamata dovrebbe essere quella del 00:14, poi ce ne sono state altre, a 00:30 arrivavano le forze dell'ordine e contestualmente, poco dopo, i militi della Misericordia. Le tempistiche sono state consone alla situazione", ha spiegato Sara Lo Pinto, medico legale che è stata incaricata di svolgere l'autopsia sul corpo di Miranda.

Per la dottoressa c'è stato un solo momento lesivo provocato dall'ingresso della freccia che ha aperto il fegato della vittima in due come un libro e si è conficcata nelle costole: "Abbiamo esaminato, misurato e fotografato la freccia e visto che aveva delle caratteristiche particolari, ovvero una punta di cinque centimetri e mezzo costituita da tre lame a stella, dall'altra parte era spezzata".

I tentativi di Evaristo Scalco di estrarre l'arma dal corpo della vittima non hanno dunque peggiorato la sua condizione medica che è comunque precipitata all'arrivo all'ospedale, dove Miranda ha avuto un crollo di tutti i parametri vitali a causa del dissanguamento. Un shock emorragico che nemmeno l'operazione chirurgica è riuscita a contenere: "Sono state usate 40 sacche di emazie, 27 di plasma e 5 di piastrine. Per avere una percezione maggiore è stato usato il sangue di 40 donatori per cercare di salvargli la vita".

Il medico legale Lo Pinto è poi entrata nel dettaglio delle sue conclusioni: "Non abbiamo rilevato i cosiddetti segni di ritorno della lesione. La punta verosimilmente si era ancorata tra le coste, era tutto molto netto e si sarebbero trovate smarginature”. Viene inoltre spiegato che Javier Miranda Romero risultò negativo agli esami tossicologici, ma aveva un tasso alcolemico molto elevato, 2,96 grammi per litro (il limite legale alla guida è di 0,5 - per dare un'idea).

La prima figlia della vittima: "Era un papà sempre presente"

Dopo la prima moglie che ha raccontato come i rapporti della famiglia allargata fossero sereni, è stata ascoltata Alessia Marta Miranda Mendoza, 17 anni, la figlia nata appunto dal primo matrimonio dell'edile. "I pagamenti di mio padre sul conto di mia mamma - ha spiegato alla Corte d'Assise - sono avvenuti regolarmente, lo vedevo ogni domenica e anche altri giorni della settimana". Qui si commuove, la giovane è stata la prima a ricevere gli effetti personali del papà, tra cui lo zaino che conteneva il ricambio per il fratellino nato un giorno prima. "Mi restituirono alcuni effetti personali di papà, compreso il cellulare. Era acceso, aveva poca batteria, non l'ho mai sbloccato perché non conoscevo il pin, l'ho consegnato su loro richiesta ai carabinieri. Soldi da Scalco? Prima 3.500 euro da lui, poi 1.500 dalla compagna, l'ultima volta a fine agosto".

L'ultimo messaggio alla compagna: "Amore torno a casa presto, sono una persona responsabile"

L’udienza si è chiusa con il racconto della compagna Patricia Zena Lopez, che era in ospedale per la nascita del figlio mentre Javier Miranda Romero perse la vita. "Ci conoscevamo da 9 anni, l'ho incontrato in Perù ma da tempo viveva in Italia. Io sono venuta a Genova con lui e qui abbiamo sempre vissuto insieme a Marassi. Prima lavorava soltanto Javier, poi ho iniziato anch'io, come colf, facevo le pulizie nelle case". Ora paga un affitto di 550 euro e altrettanti ne guadagna, per vivere accetta l'aiuto degli amici che le portano i vestiti per i bambini e ciò di cui ha bisogno. "Javier venne a trovarmi anche il giorno del delitto. Prima di andare a festeggiare con un amico mi ha scritto: 'Torno a casa presto, domani lavoro, sono una persona responsabile". A mezzanotte non mi rispondeva al telefono; alle 4.30 mi hanno chiamato i carabinieri dicendo che era gravissimo in ospedale".

Per la prossima udienza, in programma per il 7 dicembre, è attesa la deposizione dell'imputato Evaristo Scalco.