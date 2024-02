Ucciso e decapitato, Tito incolpa Bob ma si contraddice

Alla fine uno ha smesso di coprire l'altro, ma non senza contraddizioni. Per l'omicidio del giovane Mahmoud, ucciso in un alloggio per barbieri a Sestri Ponente e trovato decapitato a Sestri Levante, Abdelwahab Gamal Kamel detto Tito, 27 anni,

Tito è stato sentito venerdì dalla pm Daniela Pischetola e al momento della rilettura del verbale, ha avuto un malore ed è stato soccorso dal personale del 118.

Già subito dopo l’arresto il presunto killer aveva spiegato che il giovane era “caduto sul coltello” e che lui lo aveva ferito “una volta sola perché mi si è avventato contro”.

Mentre le altre ferite gliele avrebbe procurate Bob (il connazionale Mohamed Ali Abdelghani Aly) anche lui in carcere per l’omicidio.

Il movente dell'omicidio sarebbe stato il timore che la vittima 19enne li denunciasse per le condizioni di lavoro.

Tito aveva affermato che dopo il litigio il ragazzo avrebbe afferrato un coltello. A quel punto, nel tentativo di disarmarlo, Tito si sarebbe tagliato una mano afferrando l’arma e la giovane vittima sarebbe caduta sulla lama procurandosi un taglio letale.



Una ricostruzione sempre negata da Bob ed a cui i carabinieri non credono. Nei giorni scorsi sono state depositate le perizie sui telefoni dei due e dai tabulati sarebbe emerso che Mohamed Alì, detto Aly, fratello di Bob e titolare della barberia di via Merano, a Genova, e mai indagato, dall’Egitto avrebbe detto a Tito poche ore dopo il delitto di cancellare le chat. Aly era andato via da Genova il 26 giugno, dopo che il 19 la guardia di finanza aveva compiuto un’ispezione nel suo salone, durante la quale la vittima aveva denunciato irregolarità nella gestione dei lavoratori.