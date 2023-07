Ucciso e decapitato: chi sono i due uomini fermati per omicidio e soppressione di cadavere

Sono due gli indagati per la morte di Mohamoud Sayed Mohamed Abdalla, il giovane ucciso da più colpi di punteruolo al cuore e altre ferite, e poi gettato in mare senza testa e mani una settimana fa. Corpo e arti erano poi stati ritrovati in mare e sulla spiaggia di Santa Margherita Ligure.

Il fermo è arrivato nella tarda serata di domenica, e riguarda due giovani egiziani - connazionali di Abdalla - accusati di omicidio e soppressione di cadavere. Uno è il gestore della barberia di Sestri Ponente, con un secondo negozio a Chiavari, dove la vittima aveva lavorato recentemente. I due, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani Ali, sono stati interrogati nel pomeriggio di domenica in procura e, di fronte alle domande del sostituto procuratore Daniela Pischetola, titolare del fascicolo, e alla presenza dei loro avvocati, non avrebbero confessato il delitto. Poi, sono stati scortati al comando provinciale dei carabinieri diretti dal colonnello Michele Lastella e dal maggiore Francesco Filippo.

L'esecuzione di Mohamoud sarebbe la conseguenza di una lite intercorsa tra lui e il titolare della barberia una settimana prima e, probabilmente, per motivi economici. I dettagli saranno forniti nelle prossime ore dal procuratore di Genova, Nicola Piacente.