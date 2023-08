Morte di Mahmoud, dove sono stati comprati coltello e mannaia a due ore dal delitto

Un coltellaccio e una mannaia da cucina. Le possibili armi con cui il 18enne Mahmoud Abdalla potrebbe essere stato ucciso. L'ipotesi emerge dalle immagini di un video registrato da alcune telecamere di sorveglianza cittadina in cui si vedono i due presunti assassini, Abdelwahab Kamel detto Tito e Abdelghani Aly chiamato Bob, entrare intorno alle 13 di domenica 23 luglio, in un negozio gestito da cinesi a Sestri Ponente e uscire con un sacchetto bianco in cui si notano due sagome molto evidenti.

Dalle indagini dei carabinieri guidati dal colonnello Michela Lastella e coordinati dal sostituto procuratore Daniela Pischetola, all'interno del negozio sono emersi gli scontrini che riportano l'acquisto dei due prodotti citati più una valigia, un grande trolley probabilmente utilizzato poi per trasportare il cadavere di Mahmoud ucciso nel dormitorio di via Vado alle 14 circa e da qui trasportato in taxi fino a Chiavari dove è è stato mutilato e decapitato alla foce del fiume Entella, per poi essere gettato in mare.

Sotto choc i dipendenti dell'emporio di via Sestri dove a due ore dal delitto sono acquistate le armi. Con lo sguardo basso e senza voler rilasciare dichiarazioni a uno di loro sfugge solo un commento: "Non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere in questo quartiere". Poi ci porta tra i corridoi dove i due assassini hanno comprato mannaia, coltello e valigia. Al piano inferiore le lame, scelte tra le più grandi e taglienti, sopra il trolley, il più grande di tutti. Poco più di 60 euro la spesa totale per eliminare il giovane e talentuoso barber conteso da due catene di parrucchieri, una gestita da Tito con una sede in via Merano a Sestri Ponente e una in via Dante a Chiavari.

Il movente finora emerso è la scelta di Mahmoud di andare a lavorare per la concorrenza, ma dalla procura è emerso un altro elemento: circa un mese durante un controllo della guardia di finanza la vittima avrebbe dichiarato di lavorare in nero. Era dunque scattata una sanzione amministrativa per i titolari. Una scintilla che potrebbe aver contribuito da una parte al riproporsi delle proteste da parte del ragazzo per ottenere un giusto compenso, ricordiamo che manteneva anche genitori e fratello in Egitto, e dall'altra a far alzare la tensione con il gestore e dipendente della barberia fino alle estreme conseguenze.

Intanto, questa mattina, mercoledì 2 agosto, si è svolto in carcere l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Tito e Bob. La gip Milena Catalano ha contestato l'acquisto delle armi e della valigia ai due indagati che a quel punto, consigliati dai loro legali (Salvatore Calandra ed Elisa Traverso per Tito e Micaela Calzetta per Bob) , si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.