Uccise straniero con una freccia: attesa sentenza per Evaristo Scalco

Giudici chiusi in camera di consiglio per decidere la sentenza per Evaristo Scalco. Il 63enne maestro d'ascia che il 2 novembre del 2022 ha ucciso con una freccia scoccata dalla finestra del suo appartamento l'impresario edile Javier Alfredo Miranda Romero nei vicoli.

Il sostituto procuratore Arianna Ciavattini, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ha chiesto l'ergastolo. Così come i legali di parte civile Francesca Palmero e Jary Felice. La vittima stava tornando dai festeggiamenti per la nascita del figlio, e senza un padre è rimasta anche una ragazza di 18 anni nata dal precedente matrimonio.

Scalco, oggi presente in aula, si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Varese ed è stato processato per omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e mosso dall’odio razziale. Questa mattina, giovedì 11 gennaio, non ha voluto lasciare dichiarazioni spontanee.

Al suo posto hanno parlato i suoi legali Jacopo Pensa e Federico Papa sostenendo che l'uomo non volesse uccidere Miranda: "Credete davvero che un uomo di 63 anni, incensurato, considerate le conseguenze, avrebbe intenzionalmente ucciso?". La difesa invoca dunque la giusta pena che non può essere l'ergastolo.

Per il pm invece si tratta di un omicidio volontario con dolo diretto e nella sua replica il magistrato è ritornata sul mancato soccorso da parte di Scalco alla vittima: “Per ben 11 minuti non lo ha soccorso e non ha chiamato i soccorsi”. Per l'accusa non regge nemmeno la tesi della provocazione, il famoso petardo che che Miranda avrebbe lanciato in casa dell'arciere: “Non c’è alcuna evidenza di gesti compatibili con accensione di una miccia e nemmeno con il lancio da parte della vittima nei video delle telecamere” . In casa di Scalco i carabinieri non hanno trovato nulla. Per l'accusa, infine, non possono cadere i futili motivi dato che l'accusato ha ucciso in risposta a un dito medio alzato dalla vittima. La sentenza potrebbe arrivare alle 12.30 o nel primo pomeriggio.