Massacra anziani con una roncola e uccide il cane, Andrea Bandini denunciato per omicidio di animali

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha annunciato una denuncia nei confronti di Andrea Bandini, il 25enne che a San Colombano Certenoli ha massacrato i genitori dell'ex fidanzata, ricoverati in gravissime condizioni, e ucciso il cane della coppia. Lo annuncia la stessa associazione in una nota.

"Ha preso una roncola - si legge - si è arrampicato per il terrazzo ed ha ferito gravemente i due genitori della sua ex fidanzata che ora si trovano ricorverati in rianimazione e non contento ha ucciso il cane sempre a colpi di roncola. Il massacro è avvenuto a San Colombano Certenoli in provincia di Genova, l'autore si chiama Andrea Bandini, 25 anni che ha confessato dopo essere stato arrestato. Sulla vicenda interviene l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che annuncia di voler presentare nei prossimi giorni una denuncia contro il giovane anche per il reato di omicidio di animali ai sensi dell'articolo 544 del codice penale".

Bandini è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra lunedì e martedì. È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di duplice tentato omicidio.

I messaggi minacciosi alla ex: "Ti ammazzo il cane"

Le indagini avviate hanno fatto emergere la figura dell'ex fidanzato della figlia delle vittime, anche perché il quadro non corrispondeva a quello di una rapina come invece si ipotizzava in un primissimo momento. Gli investigatori hanno pensato a una persona che potesse avercela con la coppia e il 25enne, di mestiere muratore, non aveva mai accettato la fine della relazione di cinque anni con la figlia della coppia, soprattutto da quando lei aveva iniziato una nuova storia con un altro partner.

E aveva iniziato a inviarle messaggi, tanti e insistenti, fino ad arrivare a minacciare, più o meno velatamente, il suo cane, i suoi genitori e anche il nuovo fidanzato: "Ti ammazzo il cane, seguirà il karma" sarebbe uno dei messaggi comparsi sul telefonino della giovane.

L'uomo, dallo scorso venerdì, aveva lasciato la propria abitazione di Carasco, dove si trovava in affitto e non utilizzava più il suo telefono, probabilmente per rendersi irrintracciabile.