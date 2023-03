Venerdì sera 'alcolico', cinque giovani soccorsi nella notte

Ancora un venerdì sera 'alcolico' a Genova e dintorni per diversi giovani. Ben cinque sono stati soccorsi dal personale del 118 tra la serata del 3 marzo e le prime ore di sabato 4 marzo 2023. Per fortuna nessuno si è rivelato in gravi condizioni.

Il primo intervento del 118 poco prima della mezzanotte in piazzale Rusca a Quinto da parte della pubblica assistenza Nerviese e della Croce Verde di Bogliasco, allertata anche la polizia di Stato. Una ragazza minorenne è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Da levante a ponente. Poco più tardi è stata la volta di un ragazzo, prelevato dall'ambulanza ad Arenzano e portato all'ospedale di Voltri. Alle 3.20 circa la richiesta di aiuto è arrivata da corso Italia per una ragazza di 23 anni, che è stata portata al San Martino in codice verde.

Non è finita. Gli ultimi due episodi tra le 4 e le 5: il primo in corso Buenos Aires con protagonista un giovane di 26 anni e poi in via Milano in zona San Benigno. Come detto per fortuna nessuno è risultato grave, ma cinque episodi analoghi in una sola notte danno da pensare.

Il Comune ha adottato diverse ordinanze anti alcol, ma a volte il problema sono anche i locali notturni, che servono da bere senza farsi troppi scrupoli. I primi due giovani ad avere bisogno del 118 erano minorenni, potrebbero aver sorseggiato birre o cocktail degli amici, ma anche preso da bere in un locale. Ma questo tipo di accertamento è a carico della polizia annonaria e non è sempre facile da svolgere.

La speranza è che, passata la sbronza, almeno i cinque ragazzi della scorsa notte imparino la lezione ed evitino, la prossima volta, di fare mobilitare i soccorsi per loro, lasciando magari le ambulanze libere per casi ben più gravi.