Ubriaco litiga a casa e arrivano i carabinieri, poi sfascia una porta in caserma

Il nucleo radiomobile dei carabinieri di Genova ha denunciato a piede libero un 37enne originario del Marocco per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale.

I militari sono intervenuti nella casa dell'uomo a causa di un litigio in famiglia e hanno cercato di identificarlo. Il 37enne, in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, si è rifiutato e ha opposto resistenza.

È stato comunque bloccato e portato in caserma per i necessari accertamenti. Una volta negli uffici ha aggravato la propria situazione danneggiando una porta.