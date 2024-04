Gestaccio alla polizia: 23enne ubriaco in scooter finisce nei guai

Un 23enne è stato denunciato dalla polizia nella mattinata di domenica in via di Francia. Una volante aveva notato lo scooter perché procedeva in maniera incerta in mezzo alla strada, alla vista della pattuglia il giovane ha fatto un gestaccio ed è stato fermato.

L'uomo era palesemente ubriaco, motivo per cui è stata chiamata una pattuglia della polizia locale per effettuare un test con l'etilometro, al rifiuto il 23enne è stato portato in questura.

Dai controlli è emerso che il nome inizialmente fornito era falso, che la patente era in fase di revisione e quindi non valida. Il giovane è stato denunciato, multato ed è scattato il fermo dello scooter per 60 giorni.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp