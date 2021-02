Ubriaco alla guida di una Porsche, il passeggero è in piedi con le braccia aperte

I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno denunciato un 34enne genovese per guida in stato di ebbrezza alcolica e sanzionato un 43enne genovese per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Intorno alle 23.20 di venerdì 5 febbraio in via De Gasperi nella zona di colle degli Ometti una volante, di rientro in caserma a fine servizio, ha notato una Porsche cabrio in transito con il tetto aperto e il passeggero posteriore in piedi con le braccia aperte.

Fermata la vettura con tre persone a bordo, è stato immediatamente chiaro che il guidatore era ubriaco; l'esito dell'etilometro ha dato, infatti, un valore di alcol nel sangue pari a 1,67 grammi/litro.

Gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente di guida al conducente e a sanzionare tutti e tre i passeggeri per mancato rispetto delle norme anti covid.