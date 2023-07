Serve alcol a un ubriaco: barista denunciato, poi spunta la droga

Un arresto e una denuncia a piede libero per un senegalese di 20 anni e un cinese di 40. Questo il bilancio di un controllo svolto dai carabinieri della stazione della Maddalena, in collaborazione con gli agenti della polizia locale, all'interno di un locale del centro storico. Il più giovane è finito in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio mentre il 40enne è finito nei guai per aver continuato a servire bevande alcoliche al primo nonostante fosse palesemente ubriaco.

I militari sono entrati nel locale e hanno notato il 20enne in evidente stato di semicoscienza dopo aver esagerato con l'alcol. Il giovane è stato quindi portato all'ospedale Galliera per una visita ed è poi stato perquisito.

Nascondeva 46 grammi di hashish e 190 euro in contanti. Ha poi accusato un malore espellendo dal cavo orale 15 involucri di cocaina/crack per un totale di circa 7 grammi. Gli esami strumentali hanno rilevato altri otto involucri nello stomaco, motivo per cui è stato trattenuto in ospedale in attesa delle dimissioni e del rito per direttissima. Per il barista è invece scattata la denuncia per aver continuato a vendere alcol a una persona palesemente ubriaca.