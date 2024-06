Venerdì sera 'alcolico': otto persone soccorse nella notte dalle ambulanze

Venerdì sera 'alcolico' a Genova tra concerto in piazza della Vittoria e l'inizio dell'estate. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024 sono state soccorse otto persone in città per aver 'alzato troppo il gomito', alcune sono state anche trasportate in ospedale dalle ambulanze intervenute sul posto.

Primo intervento in via Ippolito d'Aste vicino a piazza della Vittoria con una persona portata in codice verde a Galliera dalla Croce Bianca Genovese poco dopo le ore 20, secondo poco prima di mezzanotte in via Canevari a San Fruttuoso, una ragazza di 18 anni è stata soccorsa dalla Squadra Emergenze e portata al San Martino sempre in codice verde per un'intossicazione etilica.

Intorno a mezzanotte un 50enne è stato portato in codice verde al Galliera dopo essere stato recuperato in via Magazzini del Cotone al Porto Antico, poco dopo intervento della Ponente Soccorso in via Don Giovanni Verità a Voltri con una persona trattata sul posto.

Doppio soccorso poco prima delle tre di notte: in via di San Bernardo nel centro storico la Croce Verde Genovese ha portato un 30enne al Galliera in codice verde; a Sampierdarena una 23enne è stata invece trasportata al Villa Scassi dalla Croce d'Oro. Entrambi in codice verde.

Gli ultimi interventi intorno alle 3:20: una 23enne è stata soccorsa in codice giallo al Porto Antico e portata al Galliera dalla Croce Bianca Carignano, un'altra persona recuperata in piazza Matteotti in centro e finita in codice verde nello stesso ospedale.

