Venerdì sera 'alcolico': undici persone soccorse dalle ambulanze

Ancora un venerdì sera 'alcolico' a Genova. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre 2023 sono state soccorse undici persone a Genova, la maggior parte giovani, dopo aver 'alzato troppo il gomito', alcune sono state anche trasportate in ospedale dalle ambulanze.

Primi interventi in orario aperitivo: una 46enne soccorsa a San Teodoro dai Volontari del Soccorso della Fiumara e portata in codice verde al Galliera alle 18:40 e un 54enne soccorso in via Cantore a Sampierdarena intorno alle 19:30. Alle 21, invece, una ragazza di 17 anni è stata recuperata dall'ambulanza della Croce Bianca Genovese in via Rimassa alla Foce e portata al Galliera in codice verde.

Nella notte il grosso dei soccorsi: ancora alla Foce poco prima dell'una un 26enne ubriaco è stato portato in codice verde al Galliera dalla Croce Bianca, che ha ripetuto il trasporto per un'altra persona all'una e mezza. Intorno alle due un 20enne è stato recuperato invece in centro via San Vincenzo dall'ambulanza Nuova Volontari San Fruttuoso e portato sempre al Galliera. Alle due e mezza ancora la Croce Bianca al lavoro per un 26enne soccorso in piazza Leopardi in Albaro e portato al San Martino, poi ancora alle 3:50 per un 20enne recuperato alle Mura delle Cappuccine e trasportato al Galliera in codice verde. Gli ultimi interventi tra le 5 e le 5:40 del mattino. Il primo a Pegli della Croce Verde di Sestri con una persona portata in codice verde all'ospedale di Voltri, il secondo nel piazzale Iqbal Masih al terminal traghetti per una 17enne ubriaca portata al Galliera e l'ultimo in via Custo a Bolzaneto per un ragazzo trattato sul posto dalla Croce Rosa Rivarolese.