Sabato sera 'alcolico': quattro persone soccorse nella notte

Ancora un sabato sera 'alcolico' con quattro persone soccorse nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 dalle ambulanze delle pubbliche assistenze genovesi. Fortunatamente non sono casi gravi, si tratta di due codici gialli, un codice verde e un trattamento sul posto.

Il primo intervento intorno alle 20 in vico Semino nel centro storico, l'ambulanza della Croce Verde Genovese ha trasportato al Galliera in codice verde un uomo di 30 anni che aveva alzato troppo il gomito. Poco dopo la mezzanotte e mezza, invece, la Croce Bianca di Bolzaneto ha soccorso una ragazza di 20 anni in via alle scuole di Morego, aveva esagerato con l'alcol, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale ed è stata trattata sul posto.

Poco dopo, all'una meno un quarto, c'è stato un terzo intervento a Marassi in via Bertuccioni, questa volta è intervenuta un'ambulanza della NV Moresco per un 34enne in difficoltà per aver esagerato con l'alcol, è stato trasportato in codice giallo al Galliera. Stessa sorte, poco dopo l'una, per una persona recuperata dalla Croce Verde Genovese in piazza Cavour nel centro storico, è stata portata in codice giallo al Galliera.

Il Comune ha adottato diverse ordinanze anti alcol per arginare il problema, l'ultima delle quali entrata in vigore il mese scorso nella zona di Sottoripa, vieta il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico ad accezione dei dehors e prevede multe da 500 euro.