Venerdì sera 'alcolico', undici persone soccorse dalle ambulanze

Venerdì sera 'alcolico' tra Genova e levante, undici persone sono state soccorse dalle ambulanze, per aver alzato troppo il gomito, tra le ultime ore di venerdì 11 e le prime di sabato 12 agosto 2023.

I primi interventi tra le ore 22 e le 23:30 sono andati in scena in strada in via Casata Centuriona e via del Piano nei pressi dello stadio a Marassi (dove si giocava Genoa-Modena), poi a San Teodoro in via Adua e in via Walter Fillak. Sono intervenuti i mezzi della NV Moresco, Croce Verde Burlando, Croce Verde Genovese e Croce d'Oro d'oro Sampierdarena, tre persone sono state portate in codice verde tra Villa Scassi e San Martino, un uomo è stato trattato sul posto.

Passate un paio d'ore le richieste di aiuto sono diventate copiose. Intorno alle ore 2 una ragazza di 18 anni è stata soccorsa dalla Croce Rossa in via Andorra a Sori e portata in codice verde al San Martino, poco dopo la Croce Bianca Genovese ha recuperato una persona ubriaca in salita Torre degli Embriaci nel centro storico genovese per portarla all'ospedale Galliera. Un soccorso intorno alle 3 invece a Rapallo con una persona portata in codice verde all'ospedale di Lavagna dalla Croce Bianca.

Doppio intervento in via Jori a Certosa della Croce Rivarolese tra le ore 2:30 e le 4. Nel primo caso un uomo di 47 anni è stato portato addirittura in codice rosso al San Martino con intervento dell'automedica Golf 4, nel secondo sono bastati i soccorsi prestati sul posto. La lunga notte alcolica si è conclusa poco dopo le 6 con un 20enne e un 18enne portati all'ospedale Villa Scassi in codice giallo dopo essere stati recuperati tra via Bombrini e via del Lagaccio dai mezzi della Croce Verde Genovese e dei Volontari del Soccorso Fiumara.