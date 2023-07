Giovedì sera 'alcolico', sette persone soccorse dalle ambulanze

Giovedì sera 'alcolico' tra Genova e Rapallo, sette persone sono state soccorse nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio 2023 dalle ambulanze delle pubbliche assistenze, sei sono state anche portate in ospedale.

Il primo intervento è andato in scena intorno alle ore 18:15 sul lungomare di Pegli, un uomo di 40 anni è stato soccorso sul posto da un'ambulanza della Croce Verde Praese. Intorno alle 20, invece un mezzo della Croce Verde Burlando è intervenuto in via alla Porta degli Archi per un 50enne in difficoltà dopo aver alzato il gomito, è stato portato all'ospedale Galliera. Doppio intervento, poi, tra le 21 e le 21:15, due uomini sono stati portati al Galliera in codice verde da ambulanze della Nuova Volontari Moresco e Croce Bianca Genovese. Sono stati recuperati in strada tra via Diaz e via San Vincenzo in centro.

Passata la mezzanotte qualcuno ha esagerato con l'alcol in via Bruno Buozzi Dinegro, un'ambulanza della Croce Verde Genovese è quindi dovuta intervenire per portare un uomo di 55 anni all'ospedale Villa Scassi. Intorno allo stesso orario anche a Rapallo c'è stato un intervento della locale Croce Bianca per una ragazza di 17 anni in difficoltà, portata poi in codice verde all'ospedale di Lavagna. Ultimo intervento poco dopo le ore 4 con una persona portata in ospedale dalla Croce Verde Burlando.

A Genova ricordiamo che sono entrate in vigore le modifiche all'ordinanza anti alcol del Comune, in base alla quale, fino al 30 settembre, su tutto il territorio comunale, l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, dalle 22 fino alle 6 del giorno successivo. In alcune zone, il divieto è in vigore dalle 12 alle 8 del giorno dopo.