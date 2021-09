Controlli alla circolazione nel weekend: 100 veicoli fermati, 3 patenti ritirate

I guidatori, con un tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito per legge, sono stati anche denunciati

Lo scorso fine settimana, nel corso dei consueti servizi di controllo della circolazione stradale finalizzati a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, i carabinieri hanno controllato circa 200 persone e un centinaio di automezzi.

Tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza poichè risultate avere un tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito per legge.

Contestualmente i militari hanno provveduto a ritirare le patenti di guida.