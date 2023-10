Uno si rifiuta di fare l'alcoltest, l'altro guida con un tasso doppio del consentito

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il fine settimana di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno proceduto ad arresti e denunce nei confronti di sei persone.

Tra i tre arrestati c'è anche un 65enne, condannato a cinque anni di reclusione per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Venendo ai denunciati, durante posti di controlli alla circolazione stradale, un 55enne e un 25enne, entrambi italiani, sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza.

Il primo per un tasso alcolemico con valore doppio rispetto ai limiti consentiti, il secondo perché, in stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici. Le patenti di guida sono state ritirate.

A Camogli un 55enne marocchino, con pregiudizi di polizia, è finito nei guai con l'accusa di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. La merce, del valore di circa 500 euro, è stata sequestrata.