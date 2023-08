Ubriachi alla guida: 17 patenti ritirate nel fine settimana

Due persone sono state denunciate a piede libero nel fine settimana dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il primo, un uomo di 30 anni, all'interno di una discoteca di Sestri Levante per aver opposto resistenza ai militari dopo aver litigato con altri clienti del locale. Il secondo, un 60enne con precedenti, per aver reagito al controllo dopo una lite con altre persone per futili motivi in cui ha minacciato mostrando un coltello.

Nel weekend i carabinieri del comando provinciale genovese hanno anche effettuato diversi posti di blocco in strada, 17 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con ritiro delle patenti e sequestro del mezzo per l'alto tasso alcolemico.

Tra le operazioni portate a termine dai militari anche l'arresto dei responsabili di una rapina ai danni di una tabaccheria in Val Bisagno (a questo link l'articolo), la denuncia di alcuni ladri e di due minorenni che hanno picchiato due coetanei a Voltri per rubargli vestiti e accessori.