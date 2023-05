Festa Genoa e venerdì sera alcolico: nove persone soccorse nella notte

Tra la festa del Genoa e il solito venerdì sera 'alcolico' diverse persone hanno alzato il gomito nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023, addirittura nove quelle soccorse dalle ambulanze, sette sono state portate in ospedale con codici gialli o verdi e due sono state medicate sul posto.

Il primo intervento alle ore 23:14 nel centro storico, un 18enne è stato portato al Galliera in codice verde dalla Croce Blu di Castelletto, intorno all'una invece sono stati tre gli interventi, uno in via Buozzi a Sampierdarena con un giovane portato al Villa Scassi in codice giallo dall'ambulanza della Misericordia, uno a San Teodoro con una 21enne soccorsa sul posto dalla Croce Verde Genovese e uno in via Galata in centro con una persona portata in codice verde al Galliera dalla Croce Blu di Castelletto.

Alle 2:46 un 18enne si è sentito male in strada in via Degola a Sampierdarena, è stato soccorso dai militi della Croce Oro e portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Alle 3:09 è toccato a un ragazzo di 25 anni che è stato trattato sul posto dalla Croce Verde di Quarto in Corso Italia. Infine alle 3:23 due donne di circa 30 anni sono state portate al Galliera in codice giallo dall'ambulanza della Misericordia dopo essere state recuperate in via Venti Settembre.