Sabato sera ad alto tasso alcolico, momenti di tensione al porto antico e a Sampieredarena

In molti sono stati sanzionati per ubriachezza, fanno sapere dalla questura. Un uomo è stato denunciato in piazza Vittorio Veneto per aver lanciato un bicchiere all'indirizzo del dipendente di un locale

Non si abbassano i toni della movida genovese. Anzi. Anche per quanto riguarda la serata di sabato 31 luglio 2021 dalla questura segnalano numerosi interventi per sanzionare soggetti ubriachi in varie parti della città. Momenti di tensione si sono registrati a Sampierdarena e nella zona del porto antico.

Nel primo caso poco prima delle 23 gli agenti di una volante hanno denunciato un uomo per minacce, lesioni, danneggiamento e lo hanno sanzionato per ubriachezza. Poco prima, allontanato da un locale in piazza Vittorio Veneto perché chiedeva ancora da bere nonostante fosse ubriaco, il soggetto ha reagito lanciando una bottiglia contro l'esercente.

Più tardi nella zona di calata Cattaneo è stata segnalata una rissa. Una volta sul posto gli agenti hanno appreso che si era trattato di aggressione ai danni dell'addetto alla sicurezza del locale da parte di due uomini, che si erano dati alla fuga. Avviate indagini per tentare d'identificarli.