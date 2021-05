Bivacchi, cani senza guinzaglio e ubriachi: raffica di multe della polizia locale

Controlli degli agenti di Polizia Locale tra centro, centro storico e Carignano, con multe per ubriachezza, bivacchi e conduzione di cani senza guinzaglio.

In via Turati e piazza Caricamento gli agenti hanno sanzionato per ubriachezza sei persone, che sono state anche fatte oggetto di ordine di allontanamento. Cinque le violazioni per atti contrari al decoro a persone che urinavano per strada e cinque anche le sanzioni per l'inosservanza del divieto di consumo di alcolici dopo le ore 18.

In vico Croce Bianca, nell'ex ghetto ebraico, tra via del Campo e piazza della Nunziata, una persona straniera senza documenti è stata portata in Questura per l'identificazione e un'altra persona è stata segnalata alla Prefettura come utilizzatrice di sostanze stupefacenti, un uomo infine è stato denunciato perché aveva con sé un coltello, l'arma è stata sequestrata.

A Villa Croce, nel quartiere di Carignano, sono stati invece sanzionati i proprietari di due cani che venivano condotti senza guinzaglio e una persona è stata multata anche perché non aveva con sé i documenti. Una sanzione per mancanza di guinzaglio è scattata anche anche in via XII Ottobre, dove sono state elevate anche due multe per bivacco. Tre le sanzioni per ubriachezza e una per bivacco in piazza Rocco Piaggio, una infine in via San Vincenzo.