Tutor in lungomare Canepa e in corso Europa per ridurre gli incidenti

Mentre per Sampierdarena si attende solo il via libera della prefettura per abilitarlo, l'arteria del levante potrebbe essere la prossima strada su cui verranno installati dispositivi per la rilevazione automatica della velocità

Polizia locale e Comune di Genova attendono una risposta dalla prefettura in merito alla possibilità di rilevare la velocità in maniera automatica in lungomare Canepa, dove l'impianto non è ancora abilitato ma è già funzionante. Il tutor ha rilevato oltre seimila infrazioni in una settimana per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità.

A rivelarlo è stato il comandante della polizia locale di Genova, Gianluca Giurato, a margine della conferenza stampa sul lancio della campagna di sicurezza stradale. Un'altra arteria dove presto potrebbe arrivare il tutor è corso Europa, una delle strade genovesi dove nel corso degli anni si sono registrati più incidenti stradali, anche mortali.

In particolare, corso Europa detiene il primato per quanto riguarda la velocità rilevata, ben 150 chilometri orari. Attualmente, a differenza di quanto avviene in lungomare Canepa, non è stato ancora installato alcun impianto, ma secondo Giurato i requisiti ci sono per poter procedere.

A Genova, secondo l'ultimo report sull'omicidio stradale e lesioni stradali della polizia locale ad Anci, tra il 2016 e il 2021, si sono registrati 97 incidenti mortali con 99 vittime (di cui 53 over 65, 44 tra i 18 e i 65 anni, 2 minorenni). A perdere la vita 35 pedoni e un ciclista. Gli incidenti con feriti, negli ultimi 5 anni, sono stati 18.089, con 22.077 persone ferite. Sono 341 le persone indagate per lesioni personali stradali a Genova.