Tutela patrimonio culturale: sequestrate opere d’arte per un valore di oltre 4 milioni nel 2022

Trentuno le verifiche sulla sicurezza eseguite in musei, biblioteche e archivi; 48 le aree archeologiche vigilate; 131 le aree tutelate da vincoli paesaggistici sorvegliate e 190 i controlli effettuati in occasione di fiere e mercati antiquariali e presso esercizi commerciali del settore. Sono questi i numeri dell'attività del nucleo per la Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) di Genova nel 2022 in Liguria.

Una recente indagine condotta dai militari dello speciale reparto dell'arma, diretti dalla procura della Repubblica di Genova e supportati dagli archeologi della soprintendenza Abap ligure, ha portato al sequestro di una importante collezione archeologica di provenienza illecita composta da 70 manufatti ceramici. Terrecotte a vernice nera e figure rosse, ceramiche acrome, daunie e corinzie, databili tra il VII e II secolo a.C, ereditate da un soggetto ritenuto estraneo ai fatti delittuosi.

Grazie alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Tpc di Roma, sono stati circa 2.700 i beni culturali sottoposti ad accertamenti. Si tratta, principalmente, di opere d'arte poste in vendita da privati attraverso case d'asta o siti internet e beni documentati dall'ufficio esportazione della soprintendenza di Genova.

L'attività dei carabinieri del Tpc ligure ha portato, poi, alla denuncia all'autorità giudiziaria di 30 persone, responsabili di violazioni del codice penale e delle norme che tutelano il patrimonio culturale nazionale (codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2014, n.42): 21 i denunciati per aver ricettato beni culturali e 1 quelli per reati contro il paesaggio, mentre i rimanenti risultano aver violato norme relative alla contraffazione di opere d'arte, o riguardanti l'esportazione di beni culturali.

Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di sequestrare beni per un valore complessivo stimato in circa 4.300.000 euro. Infine, nel 2022 si sono verificati 10 furti d'arte di cui 5 in danno di luoghi di culto.