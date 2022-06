Scippa prostituta e si rifugia a Tursi, inseguito e malmenato

Momenti di concitazione intorno alle 11.30 di martedì 21 giugno in via Garibaldi davanti a palazzo Tursi. Un uomo con una ferita alla testa è entrato nell'atrio, inseguito da una decina di donne, che hanno iniziato a malmenarlo. Il giovane, un 28enne di origini nigeriane, avrebbe anche fatto ricorso allo spray al peperoncino per cercare di disperdere il gruppo.

Nel frangente è intervenuto anche un dipendente comunale, che ha accusato bruciore agli occhi. Nel frattempo le donne si sono allontanate e il 28enne è stato preso in consegna dagli agenti della polizia locale, che lo hanno identificato e hanno cercato di ricostruire la vicenda.

Il giovane avrebbe scippato una prostituta, che infatti poco dopo si è presentata a Tursi, e per questo sarebbe stato inseguito e aggredito dalle 'colleghe' della donna. Il giovane è stato trasferito per accertamenti all'ospedale di Voltri dove si trova piantonato.

Le indagini sono affidate al reparto di polizia giudiziaria della polizia locale.