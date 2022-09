L'uomo che ha preso a bastonate due turisti senza motivo

Brutta avventura per due turisti, che, giovedì 15 settembre, mentre si trovavano in via Bersaglieri d'Italia, sono stati aggrediti con un bastone da uno sconosciuto, che poi si è allontanato velocemente lungo i vicoli adiacenti.

I due turisti sono riusciti a fermare una pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena in transito in via Gramsci. Poco dopo i militari hanno fermato il soggetto nelle vie limitrofe.

L'uomo, un 40enne marocchino con pregiudizi di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Perquisito, è stato trovato in possesso di un taglierino e di un bastone da passeggio, posti sotto sequestro.