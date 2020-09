Ruba oggetti d'antiquariato nell'hotel dove alloggia e nasconde la refurtiva in camera

Dopo una querela presentata dal direttore di un noto hotel di Sestri Levante, i carabinieri, al termine dei dovuti accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato un 36enne cittadino tedesco, ma abitante in Svizzera, ospite in quella struttura.

Quest'ultimo, come accertato dai carabinieri, si è impossessato di alcuni oggetti di antiquariato di ingente valore, esposti all'interno dei locali dell'albergo, poi recuperati sia all'interno della camera occupata dall'uomo che nella sua auto.