Si tuffa in mare e sparisce, salvata dopo ore di ricerche una turista di 61 anni

Dopo ore di ricerche è stata recuperata in tarda serata una turista tedesca di 61 anni che era scomparsa dopo essersi tuffata in mare nella baia di San Fruttuoso di Camogli intorno alle ore 16:30 di domenica 25 giugno 2023. L'allarme, attraverso il numero blu 1530, era stato lanciato intorno alle ore 18 da una donna presente in spiaggia perché la 61enne non era più tornata a riva, dove c'era il marito da attenderla.

Il personale della sala operativa della Capitaneria di Porto ha coordinato i soccorsi inviando la motovedetta CP883 di Santa Margherita Ligure e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per ricerche dal mare e dal cielo. A questi mezzi si è poi aggiunto l'elicottero Nemo della Guardia Costiera e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. La turista è stata ritrovata arrampicata sul promontorio di Cala dell'Oro, dal quale non era però più in grado di scendere.

A questo punto è stato chiamato anche il Soccorso Alpino, portato sul posto in motovedetta, per la zona impervia è stato allertato anche un velivolo della stazione elicotteri della Marina Militare Maristaeli. Non è stato però necessario perché intorno a mezzanotte e mezza i vigili del fuoco hanno comunicato il recupero della dispersa, imbarcata sulla motobarca. Al porticcolo di Camogli, dove la donna è stata portata, c'era un'ambulanza ad attenderla per prestale le prime cure. La Guardia Costiera raccomanda, come regola prudenziale, di non avventurarsi mai in mare in solitaria e di comunicare sempre a qualcuno i propri itinerari, per ridurre, eventualmente, le dimensioni dell'area di ricerca.