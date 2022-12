Turismo, ponte dell’Immacolata: raddoppiati gli ingressi a mostre e musei

Partenza positiva per il ponte dell’Immacolata a Genova: giovedì 8 dicembre, i musei e le mostre hanno fatto registrare circa 2500 ingressi, mille solo per le tre mostre di Palazzo Ducale con “Rubens a Genova” a farla da padrone. Nei musei civici, presenze raddoppiate rispetto all'8 dicembre 2021. Anche i musei nazionali di Palazzo Reale e Galleria di Palazzo Spinola stanno registrando percentuali di crescita rispetto al 2019. Più che lusinghieri i dati anche degli accessi agli Iat dove si è registrata una prevendita e vendita card (City pass) di oltre 200 ticket e gli accessi sono stati oltre 550.

“Genova è una città viva e lo abbiamo visto ieri sera in piazza De Ferrari, gremita di genovesi e turisti per l’accensione dell’Albero di Natale e delle luci - commenta l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi - Negli uffici Iat ieri abbiamo raddoppiato gli accessi rispetto all’8 dicembre 2019, quindi pre Covid: un dato che conferma che la città si è rialzata e sta registrando performance migliori degli anni ante pandemia. Le premesse ci sono tutte perché come Capitale europea del Natale Genova saprà accogliere i tantissimi turisti che verranno a visitarla con un’offerta di intrattenimento di piazza e non solo fino dopo Capodanno”.