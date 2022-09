Turismo, Toti: "Ad agosto +1,77% di turisti in Liguria rispetto al 2019". Boom di stranieri

I numeri di agosto in Liguria hanno superato - in termini di presenze turistiche di italiani e stranieri - quelli del 2019: a comunicare i dati, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Nella prima settimana di agosto - dice - si sono infatti registrate quasi 650 mila presenze in tutta la Liguria con un +1,77% di turisti a livello regionale rispetto al 2019. Si tratta di dati ancora incompleti e pertanto destinati a crescere ancora tra lo 0,5% e 1%, ma testimoniano già oggi come la nostra regione si sia nuovamente confermata la regina dell’estate”.

Come è avvenuto a luglio, anche ad agosto insomma la Liguria - secondo Toti - avrebbe avuto ottimi risultati in termini di presenze: "Boom in particolare degli stranieri pari a +15% rispetto al 2019. In un mese in cui sono soprattutto gli italiani ad andare in ferie abbiamo registrato il 50% di presenze straniere".

Tra i comuni della regione, spicca Genova: "È cresciuta del 15% grazie alle innumerevoli iniziative che l’hanno consacrata come città d’arte oltre che di mare. Segno positivo anche per l’area metropolitana, che cresce dell’9% facendo registrare il 20% in più di stranieri".