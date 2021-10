Turchino, strada riaperta anche di notte

Da lunedì 25 ottobre la statale 456 del Turchino è aperta al traffico a Gnocchetto di Ovada (AL) anche in orario notturno. Anas ha deciso di anticipare la fase di riapertura notturna, di circa due mesi, rispetto alle previsioni iniziali al fine di fluidificare la circolazione locale vista anche la presenza di lavori lungo la tratta autostradale.

Fino alla fine dei lavori, il cui completamento è previsto entro fine anno, il transito resterà regolato con il senso unico alternato.

Il provvedimento di riapertura h24 è stato deciso dopo le verifiche tecniche che si sono susseguite in parete in seguito all'evento alluvionale di inizio ottobre. Grazie ai lavori di bonifica profonda eseguiti nei mesi scorsi, infatti, nonostante il forte maltempo sul fronte di frana non sono stati registrati movimenti rilevanti. Inoltre, proprio in occasione dell’evento alluvionale, i primi sensori pluviometrici installati sul versante hanno risposto in maniera funzionale alle sollecitazioni generando allarmi al superamento dei valori di soglia.

In caso di maltempo e al superamento di tali soglie pluviometriche, il tratto potrà essere temporaneamente chiuso al traffico in via precauzionale a tutela della circolazione.

Completati a settembre i lavori di consolidamento della piattaforma stradale con costruzione di un basamento in cemento armato su cui sono state installate le nuove barriere laterali, sul versante proseguono i lavori di realizzazione delle opere di fondazione delle barriere paramassi che si svilupperanno per circa 180 metri. Completerà la seconda fase dei lavori l’installazione sulle barriere di un sofisticato sistema di monitoraggio della pendice.