Turchino, la statale riapre a doppio senso

"Nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 luglio verrà eliminato il semaforo e riaprirà a doppio senso di marcia la strada statale 456 del Turchino". Lo annuncia l'assessore alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Giampedrone.

La strada dall'ottobre 2019 era a senso unico alternato a causa di una frana, che aveva causato, oltre all'interruzione della strada, anche la distruzione della cappelletta di Nostra Signora della Misericordia. L'intervento di consolidamento del versante franato è stato avviato a dicembre 2020 e ha visto un investimento di circa 330mila euro.

"Voglio ringraziare per la fattiva ed efficace collaborazione il sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri e Anas - aggiunge Giampedrone -, che hanno contribuito a sanare un'altra delle ferite causate dal maltempo nella nostra regione. Abbiamo lavorato intensamente per arrivare a questo risultato: dopo la frana nell'ottobre 2019 - ricorda Giampedrone - è iniziata una lunga trafila con i privati proprietari del terreno da cui era avvenuto il crollo, ma non ci sono state interruzioni totali del traffico, garantendo comunque il diritto alla mobilità dei cittadini della zona".