Slitta la riapertura del tunnel di Velva: le tempistiche

Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, ha fatto chiarezza sulle tempistiche per la riapertura della galleria 'Madonna della Guardia' lungo la strada statale 523 'del Colle di Cento Croci', a Velva, nel comune di Castiglione Chiavarese. Anas ha dovuto modificare il cronoprogramma degli interventi di adeguamento.

"Dopo un confronto tra tutti gli enti coinvolti - ha spiegato Giampedrone - si è arrivati a una riorganizzazione del cronoprogramma dei lavori per la galleria di Velva, il cui termine era previsto inizialmente per il 10 febbraio, questo alla luce di alcune esigenze manifestate da parte di Anas a causa di cantierizzazioni aggiuntive. Vista l’importanza di questa infrastruttura ci siamo nuovamente confrontati con Anas, che alla luce dei nuovi scenari di lavorazione aggiuntiva ha presentato due possibili cronoprogrammi. Il primo prevedeva una sospensione dei cantieri per le vacanze di Pasqua. Sospensione che avrebbe però portato a un ulteriore allungamento dei lavori stessi con la riapertura della galleria prevista il primo luglio. La seconda ipotesi prevedeva invece la riapertura il 24 aprile senza una sospensione dei lavori. Il tavolo composto dalla Città Metropolitana di Genova, la provincia della Spezia e con i Comuni del territorio, Maissana, Varese Ligure, Castiglione Chiavarese che ringrazio per la disponibilità, ha deciso di proseguire i lavori senza alcuna interruzione, con la riapertura in orario diurno fissato il 24 aprile (dal 24 aprile al 15 gennaio è invece prevista una chiusura notturna dalla 20 alle 6)".

"Siamo consapevoli che la prima necessità - ha concluso l’assessore Giampedrone - è quella di eseguire al meglio i lavori e nel minor tempo possibile. E, pur comprendendo il disagio, ricordiamo che si tratta di un investimento da quasi 30 milioni di euro e che siamo di fronte a un intervento assolutamente necessario per rendere la galleria più sicura ed efficiente”.

