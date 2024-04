Tunnel subportuale, Venzano (Fim Cisl): "Garantire reddito, occupazione e lavoro alle riparazioni navali"

Mercoledì 3 aprile dalle 10 alle 12 presso il varco delle Grazie si è tenuta un'assemblea avente ordine del giorno il tunnel subportuale e l'impatto sulle riparazioni navali, organizzata dai sindacati.

"Non ci sono pregiudizi - spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria - verso la realizzazione di un'opera sicuramente importante per Genova come il tunnel subportuale, ma nello stesso abbiamo dubbi, forti, sulle ipotesi, che metterebbero a rischio l'operatività dell'area delle riparazioni navali, che sono uno straordinario valore aggiunto per il nostro porto".

"Chiediamo la garanzia del reddito, dell'occupazione e del lavoro: sono condizioni fondamentali. Vogliamo che le aree industriali e strategiche non debbano essere messe in difficoltà dai lavori del tunnel", conclude Venzano.