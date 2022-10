Tunnel della Fontanabuona, manifestazione contro "progetto scellerato di Autostrade"

"Guardatela ora la collina di Rapallo, perché prossimamente non la vedrete più, lascerà spazio ad una nuova inutile cementificazione". Inizia così un post a corredo della foto qui sopra di Andrea Carannante, uno dei promotori del comitato contro il tunnel della val Fontanabuona, che annuncia un presidio sotto il palazzo comunale di Rapallo per il 22 ottobre.

"Più di 1 milione di metri cubi fra terra e roccia verranno portati via, sbancati con esplosivo per lasciare spazio ad un progetto scellerato di Autostrade, realizzato senza gara d'appalto da Autostrade - attacca Carannante -, dato in concessione ad Autostrade, dove noi utenti pagheremo il pedaggio ad Autostrade, voluto da tutti i politici di maggioranza e finta opposizione rappresentati in Comune a Rapallo e in Regione Liguria senza dare spazio a progetti alternativi".

"Più di 300 milioni di euro destinati a lievitare in un momento dove le famiglie fanno carte false per pagare le bollette. Come facciamo a stare in silenzio davanti a tutto questo? Per info e adesioni comnotunnel@libero.it", conclude il post. L'appuntamento per chi è contrario all'opera è per il 22 ottobre alle ore 10 davanti al Comune di Rapallo.

Breve cronistoria dell'opera

Il tunnel della val Fontanabuona fa parte dell'Accordo di ristoro sottoscritto il 14 ottobre 2021 tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autostrade e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nel quale Aspi si è impegnata a realizzare, fra le altre cose, interventi per 930 milioni di euro sul territorio: 700 milioni di euro per il tunnel subportuale di Genova e 230 milioni di euro per il collegamento dell'autostrada A12 con la val Fontanabuona.

Il progetto del tunnel della val Fontanabuona

Il progetto definitivo (clicca sul link per scaricare il pdf) del tunnel è stato presentato il 19 aprile 2022. Si tratta di un'opera da 230 milioni di euro con un nuovo svincolo sull'autostrada A12 e una rampa lunga 5,6 chilometri in gran parte sotterranea con due gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra, a Moconesi.

Il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo completo, che si innesta sull'autostrada A12 nel tratto compreso tra le gallerie esistenti Giovanni Maggio e Casalino, con rampe di immissione/uscita sia in direzione Genova sia in direzione Livorno. Il collegamento vero e proprio tra la costa ligure e la val Fontanabuona sarà una rampa di circa 5.6 km, con sviluppo principalmente in sotterraneo attraverso la realizzazione delle gallerie Caravaggio e Fontanabuona di lunghezza rispettivamente pari a 2093 e 2583 metri.

Nel tratto terminale, in prossimità dell'innesto sulla strada provinciale SP22, è prevista la realizzazione della barriera di esazione. Il progetto prevede inoltre l'intervento di adeguamento della SP22 tra il punto di intersezione con la rampa principale e la SP225 in corrispondenza dell'abitato di Moconesi. In corrispondenza delle due intersezioni è prevista la realizzazione di due rotatorie e la realizzazione di un nuovo ponte per l'attraversamento del Torrente Lavagna.

I lavori, che si stima avranno una durata di circa 5 anni a seconda delle soluzioni adottate, potranno iniziare non appena terminati i passaggi amministrativi necessari. In riferimento a questo, il 3 marzo 2022 Aspi ha inviato al Mims la documentazione progettuale (Progetto Definitivo comprensivo di Studio di Impatto Ambientale) conforme alle Linee Guida per l'esame dei progetti emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e il 31 marzo 2022 ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, trasmettendo al Mite lo Studio di Impatto Ambientale aggiornato. È stata affidata ed è in corso la progettazione esecutiva con le relative indagini geognostiche di approfondimento.