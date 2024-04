"Non trovo il coraggio per dire a mia figlia che la sua casa non ci sarà più"

Non ci sono solo appezzamenti di terreno e ruderi tra gli espropriati dal tunnel della val Fontanabuona, che dovrebbe sfociare a Rapallo nella zona di Santa Maria del Campo. I nomi sono stati pubblicati il 25 marzo e da quella data i diretti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare le loro osservazioni ad Autostrade.

Di conseguenza le tre famiglie residenti non hanno potuto fare altro che rivolgersi a geometri di fiducia per redigere le loro osservazioni. Percorso svolto in totale autonomia visto che, a quanto raccontano, in Comune non è ancora stato istituito un ufficio con personale preposto a fornire informazioni alle 135 persone coinvolte.

In particolare a dover lasciare la propria casa è una famiglia, che abita lì da diverse generazioni. L'abitazione è una bifamiliare, il cui piano terra è occupato da una giovane mamma con la figlia, mentre sopra di lei abitano i suoi genitori.

"Sono entrata in questa casa - racconta Eleonora - che avevo un anno e mezzo. Mia figlia è dal giorno del suo terzo compleanno che ripete che lei vivrà qui per sempre, anche quando diventerà mamma. Qui hanno vissuto i miei nonni, la mia bisnonna e mio zio, nessuno di loro è più vivo e i loro ricordi sono tutti in questa casa".

"Mia figlia ama questa casa - prosegue Eleonora -, nel lockdown poteva giocare libera nel giardino, nell'orto e nel torrente che vogliono tombare, si è costruita il suo piccolo orto e mostra felice ai suoi amichetti tutte le cose che ha costruito il nonno, tra cui anche i tanti giochi nel suo giardino".

"Questa casa è il nostro porto sicuro, è il porto sicuro di mia figlia. A oggi - racconta ancora Eleonora - non ho ancora trovato il coraggio di dirle che da quello che abbiamo capito la sua casa non ci sarà più. Dico quello che abbiamo capito perché nessuno si è degnato di darci informazioni, quel poco che siamo riusciti a capire viene dai lotti visibili e da frammenti di informazioni, che siamo riusciti ad avere grazie al comitato No Tunnel".

"Da anni - prosegue Eleonora - le voci a proposito di questo tunnel non ci fanno dormire tranquilli, negli ultimi mesi non ci fanno proprio dormire e ne risente anche la salute. Questo tunnel rischia letteralmente di asfaltarci e distruggere non solo la nostra bella valle con tutta la sua natura e gli animali, ma anche la nostra casa e i nostri terreni, nati come frutteto per la splendida esposizione, che abbiamo curato per 38 anni".

"Mio padre è anziano e ultimamente è stato male molto spesso a causa del forte stress di questa situazione. I nostri nomi sono stati sbattuti sul giornale, senza nessuna comunicazione, con appena 30 giorni per fare le nostre osservazioni ad Autostrade e riuscire ad avere qualunque informazione o direzione sul come procedere sembra impossibile", conclude amareggiata.