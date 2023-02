Il tunnel delle Ferriere riapre senza limitazioni notturne

Da mercoledì 1 marzo la galleria Taviani, conosciuta anche come tunnel delle Ferriere, riapre senza le limitazioni in orario notturno, dalle 20.30 alle 5.30, che la avevano interessata nell'ultimo periodo.

"È sicuramente una buona notizia, che conferma il rispetto del cronoprogramma concordato con Anasa nei molti incontri che, come Città Metropolitana, abbiamo seguito a partire dal 2021 - ha dichiarato Franco Senarega, consigliere delegato alla Viabilità dell'Ente -. Il tunnel sulla strada statale 225, che collega le località di Ferriere a Bargagli ha una importanza strategica per la mobilità nelle vallate".

"Anche le ultime chiusure serali impattavano sulla vita dei moltissimi turnisti, che si muovono tra la val Fontanabuona e Genova - conclude Senarega -, costringendoli a percorrere la strada provinciale 77, ma finalmente dal primo marzo la galleria verrà riaperta con entrambe le corsie disponibili senza le interruzioni notturne al transito, pur rimanendo ancora in modalità cantiere e quindi con segnaletica orizzontale e verticale gialla e limite di 40 km/h, poiché nelle aree limitrofe sono ancora in corso interventi sugli impianti con implementazione e collaudo degli stessi, opere che comunque dovrebbero concludersi in estate".