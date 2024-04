Tubercolosi, altri 8 positivi: tre minori sintomatici ricoverati al Gaslini

Asl 4 informa che - in relazione al caso di tubercolosi polmonare riscontrato a fine marzo in un minore del Tigullio avviato poi a ricovero presso l’istituto Gaslini - l’indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene pubblica sui contatti del ragazzo, ospite di una comunità - ha evidenziato che tre minori adolescenti ospiti della stessa comunità sono risultati positivi al test di screening e sintomatici. Sono dunque stati ricoverati al Gaslini nel pomeriggio di venerdì per ulteriori accertamenti.

Altri cinque adolescenti tra gli ospiti, oltre a un operatore, sono risultati positivi al test di screening ma non sintomatici.

Lunedì, secondo la procedura aziendale, tutti loro effettueranno indagine radiologica e visita specialistica pneumologica, in stretto contatto e coordinamento con la direzione della comunità.

"La tubercolosi polmonare attiva si trasmette per via aerea con i colpi di tosse, ma la trasmissione del bacillo non è facilissima - dichiara la dottoressa Antonella Carpi, responsabile della struttura di profilassi delle malattie infettive di Asl4 -. Il periodo di incubazione varia dalle 4 alle 12 settimane prima dell’evidenza di una positività al test di screening. Le persone asintomatiche, senza tosse, non possono veicolare la malattia e pertanto non richiedono isolamento. Sono stati adottati tutti i protocolli di prevenzione richiesti dal caso. L’indagine epidemiologica prosegue secondo i protocolli vigenti".