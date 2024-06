Truffe telefoniche dei finti carabinieri, escalation di casi. L'appello: "State attenti"

Aumentano in tutta la Città Metropolitana di Genova, ma specialmente a ponente, i casi dei tentativi di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Diversi i casi segnalati tra Arenzano e Mele e l'amministrazione melese ha anche diramato un messaggio sui suoi canali social ufficiali in cui invita i cittadini a prestare attenzione.

I truffatori cercano di colpire in particolare le persone anziane e vulnerabili: in genere telefonano sui numeri dei cittadini fingendosi carabinieri e dicendo che un parente stretto ha subito un grave incidente e che ha necessità di cure urgenti. Approfittando del panico e della preoccupazione, chiedono soldi, oro o preziosi per prestare cure ai familiari.

"Chiunque venga contattato - informa il Comune di Mele - chiami immediatamente il 112. Ogni richiesta telefonica di soldi o gioielli è una truffa".