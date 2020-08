Truffe online tra Genova e il Tigullio: denunciate tre persone

Due truffe online nel giro di pochi giorni ore, hanno portato i carabinieri a denunciare tre persone.

Il computer venduto e mai recapitato

Pensava di aver concluso un buon affare, un genovese di 51 anni, comprando online un performante computer per poco più di mille euro.

Ma come succede sempre nelle truffe di questo genere, il malcapitato, dopo aver versato il denaro, non ha più ricevuto nulla.

Dunque il 51enne si è rivolto ai carabinieri di Castelletto, per sporgere denuncia per truffa. I militari, dopo aver concluso gli accertamenti, hanno trovato i due malfattori: una 32enne romena e un 23enne del Bangladesh, che sono stati denunciati a piede libero per truffa in concorso.

La falsa polizza assicurativa

Un'altra truffa online a Santa Margherita Ligure, dove i carabinieri, dopo la denuncia sporta da un anziano, hanno identificato e deferito per truffa e fraudolento danneggiamento dei beni assicurativi un 52enne napoletano pregiudicato.

Quest'ultimo, tramite un sito internet specializzato nelle vendite per "assicurazioni", era riuscito con vari raggiri a far stipulare all'anziano una polizza assicurativa per un importoi pari a circa 400 euro. Gli aveva poi spedito una falsa polizza intestata a una nota società assicurativa.

Accortasi dell'inganno, la vittima si è rivolta ai carabinieri.