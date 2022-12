Come evitare le truffe online, i consigli della polizia postale

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Liguria scende in campo per la protezione degli acquisti dei regali di Natale. Dall'esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe, la Polizia Postale rinnova la guida con consigli pratici e suggerimenti utili per acquistare in Rete con maggiore tranquillità.



La polizia postale coglie l'occasione della corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping intenso faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo e i ristrettissimi tempi per gli acquisti.

Dall'esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la polizia postale mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza internet.

Nei primi undici mesi di quest'anno la polizia postale ha trattato più di 14mila casi di truffe online di cui oltre il 60% è costituito, come tipologia, proprio dalle truffe in commercio elettronico, per l'acquisto di beni e servizi immobiliari legati all'affitto di case vacanze fantasma. Solo in questi ambiti criminali sono stati sottratti quasi 9 milioni di euro, per i quali sono state denunciate più di 2.500 persone.

Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute, sommato a quelle delle persone arrestate e denunciate, ha richiamato l'attenzione della polizia postale, che ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l'utenza a un uso appropriato della rete e degli strumenti di pagamento online e contrastare, nel contempo, le truffe messe in atto su internet, anche attraverso la chiusura degli spazi virtuali.

Si tratta di consigli particolarmente utili specialmente in vista del Natale e del Capodanno, quando il fenomeno delle truffe sembra acuirsi, complice anche la corsa ai regali e ai pacchetti vacanze a bassissimo costo.

Del resto, che la scelta di acquistare in rete sia legata anche alla possibilità di ottenere risparmi, oltre che alla comodità, non è una sorpresa: alcune ricerche confermano che il modello dell'acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati o con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono a inserirsi con false vendite.

Nonostante ciò la stragrande maggioranza degli acquirenti online si affida alla rete per gli acquisti, anche chi non è esperto a comprare in totale tranquillità.

Per questo motivo il centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale per la Liguria è sceso in campo con un opuscolo, che offre alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online. Il vademecum sarà disponibile sul sito della polizia di Stato, sul portale del commissariato di polizia di Stato on line e sulle relative pagine Facebook e Twitter.

La truffa classica è ben rappresentata da uno degli ultimi casi su cui la polizia postale ha indagato. La prima vittima delle vacanze di Natale. L'inserzione è su un sito tra i più utilizzati dagli utenti e l'inserzionista sembra serio e affidabile. Il bene in vendita ha un costo interessante: solo 100 euro comprensivi di spese di spedizione. Il venditore però 'sposta' la trattativa in sede privata, si avvale di tre indirizzi mail sui quali continuare e concludere l'accordo e attraverso i quali comunica le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento. E qui scatta la 'trappola'.

Sfuggendo alle verifiche della piattaforma su cui è riportata la vendita, l'inserzionista fa effettuare il pagamento mediante ricarica di una carta prepagata. L'ottima occasione legata al prezzo estremamente conveniente nascondeva però la truffa: oltre alla delusione per l'acquisto sfumato, l'amara sorpresa di vedere volatilizzati i risparmi destinati ai regali.

Guida sicura per gli acquisti online