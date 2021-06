Investimenti e 'trading' online, attenzione alle truffe

La polizia postale e delle comunicazioni ha, in questi ultimi tempi, sottolineato una recrudescenza del fenomeno ed è per questo che, con alcuni suggerimenti, mette in guardia tutti i potenziali investitori

La questura di Genova mette in guardia a proposito di una nuova tipologia di truffa: siti internet apparentemente molto ben costruiti, immagini di personaggi famosi come testimonial (inconsapevoli) e promesse di guadagni stratosferici. Queste le caratteristiche di siti truffaldini scoperti dalla polizia postale, che attirano ignari investitori, sottraendo in realtà il denaro alle vittime.

Si presentano come intermediatori finanziari internazionali; sui siti delle loro società compaiono immagini di personaggi famosi e articoli di giornali che magnificano le capacità di gestione del denaro attraverso investimenti online molto redditizi.

Tutto falso. Si tratta di pagine costruite ad hoc da truffatori che cercano di attrarre ignari investitori ai quali sottrarre denaro con la promessa di futuri guadagni milionari. La polizia postale e delle comunicazioni ha, in questi ultimi tempi, sottolineato una recrudescenza del fenomeno ed è per questo che, con alcuni suggerimenti, mette in guardia tutti i potenziali investitori.

Ai cittadini che volessero investire capitali con attività di trading online si consiglia di: