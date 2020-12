Boom di truffe informatiche: 'CallerId Spoofing', 'Phishing' e 'Sim-Swap' le tecniche più in voga

Nel 2020 si sono registrate numerose denunce per truffa informatica. Il personale del commissariato di Nervi ha denunciato undici persone, mentre i colleghi di Foce-Sturla hanno identificato e segnalato alle varie Procure della Repubblica competenti per zona 14 persone.

Nel corso delle indagini condotte dal commissariato Foce-Sturla si è potuto appurare come gli autori di questi reati abbiano utilizzato tecniche informatiche sempre più raffinate come ad esempio 'CallerId Spoofing', 'Phishing' e 'Sim-Swap'.

Il 'CallerId Spoofing' consiste nella falsificazione dell'identificativo del chiamante facendo apparire il numero verde di un istituto bancario. In tal modo il bersaglio si fida e fornisce le credenziali per l'accesso ai propri conti correnti.

Il 'Phishing' si concretizza attraverso messaggi di posta elettronica o sms ingannevoli che sembrano provenire da istituti finanziari reali. Il messaggio invita a fornire i propri dati di accesso al servizio allegando un link rimanda a un sito web identico a quello della banca a cui si è registrati. Quando il malcapitato inserisce i propri dati riservati questi saranno nella disponibilità dei criminali.

Il 'Sim-Swap': il truffatore si reca in un centro assistenza o chiama il numero dell'assistenza clienti dicendo di aver appena subito il furto dello smartphone e dei documenti e di voler bloccare la vecchia sim, per ottenerne una nuova con lo stesso numero di telefono. Con questo trucchetto la vittima vedrà disattivarsi la connessione telefonica, mentre il truffatore potrà ricevere sulla sim clonata gli sms con i codici di accesso al conto corrente che le banche inviano per le operazioni online e potrà eseguire bonifici.

L'attività degli investigatori di Foce-Sturla ha permesso di rintracciare gli autori delle seguenti truffe: