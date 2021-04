Poker di truffe in un solo giorno, il finto vigile urbano colpisce ancora

Tre vittime si sono insospettite e hanno allontanato i malviventi. La quarta, residente a Sestri Ponente, si è vista portare via 15mila euro fra gioielli e preziosi. Indaga la squadra mobile

Sono ben quattro le truffe su cui indaga la squadra mobile, avvenute tutte nella giornata di giovedì 1 aprile 2021. I primi due episodi in mattinata nel quartiere di Albaro, poi a Quarto e nel pomeriggio a Sestri Ponente. L'ipotesi è che si tratti della stessa coppia, che ha derubato un anziano a Sant'Eusebio i giorni scorsi.

Nelle prime due occasioni si è trattato di un falso agente della polizia locale in compagnia di un altrettanto fasullo incaricato della lettura del contatore del gas. Quest'ultimo si è presentato alla porta di un'anziana, chiedendo di entrare in casa per la lettura.

Il complice si è introdotto anch'esso all'interno dell'appartamento e, senza che la donna se ne accorgesse, ha sottratto alcuni oggetti, allontanandosi senza farsi vedere. Poco dopo anche il finto addetto alla lettura del contatore è andato via.

Poco più tardi il falso vigile urbano è tornato dalla donna, dicendo di dover restituire degli oggetti rubati, ma il suo intento era quello di mettere a segno un furto più consistente. La vittima a quel punto si è insospettita, si è ripresa i suoi oggetti e ha spinto fuori casa il malvivente, sbattendogli la porta in faccia. Anche la seconda vittima, alla quale è stato recitato lo stesso copione, non si è fatta raggirare e ha allontanato i due.

Nel terzo tentativo è entrato in azione solo il finto addetto alla lettura del contatore del gas, ma anche in questo caso la vittima è riuscita a sventare la truffa. L'ultimo colpo invece, a Sestri Ponente, è andato a segno. Vittima un ottantenne, che si è visto portare via 15mila euro fra gioielli e preziosi.