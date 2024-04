Allarme truffe, la Polizia: "Una al giorno va a segno"

Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne che aveva appena truffato una coppia di anziani nel quartiere di San Fruttuoso (a questo link la notizia completa). Il nuovo primo dirigente della Squadra Mobile Carlo Bartelli, in una conferenza stampa in Questura, ha affrontato il tema a 360 gradi, spiegando che a Genova si tratta di un fenomeno purtroppo in grande espansione con una media di una truffa al giorno che va a segno tra città e provincia, molti di più sono invece i casi che, per i motivi più disparati, rimangono solo dei tentativi. I truffatori sono tendenzialmente trasfertisti e italiani, molto abili nel carpire informazioni sulle vittime tenendole al telefono.

Per questo motivo l'attenzione è molto alta tra le forze dell'ordine e la Polizia ha intensificato i controlli e i monitoraggi nelle zone più colpite dal fenomeno, in particolare quelle che vanno dal centro al levante genovese. E proprio grazie a questi servizi è stato identificato e poi fermato, grazie alle testimonianze di alcune vittime dei raggiri, il 38enne poi arrestato a San Fruttuoso in flagranza di reato, sul quale sono in corso ulteriori accertamenti su altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane, dove le descrizioni fatte dagli anziani truffati potrebbero corrispondere al profilo.

Il 'modus operandi' più in voga nell'ultimo periodo è quello del finto incidente. Uno sconosciuto, di solito un italiano che parla con un linguaggio molto forbito, contatta la vittima al telefono, si qualifica come esponente delle forze dell'ordine e spiega che un parente molto prossimo ha appena causato un incidente stradale, rischiando l'arresto. In caso di abboccamento viene spiegato che passerà poco dopo un incaricato a ritirare denaro o gioielli per coprire le spese legali. In poco tempo qualcuno bussa alla porta, si fa consegnare i soldi e poi si dilegua facendo perdere le proprie tracce. Spesso i malviventi interpretano anche 'più voci' fingendosi avvocati e parenti della vittima, nel tentativo di convincere la vittima della truffa della gravità della situazione. La vittima del raggiro viene tenuta al telefono per molto tempo, anche durante la 'visita' e il tempo necessario per consentire una fuga sicura al complice, prima che venga lanciato l'allarme.

Non tutti i tentativi vanno a segno, fortunatamente, ma i numeri sono sicuramente allarmanti: "Siamo molto impegnati su queste truffe - spiega il primo dirigente della Squadra Mobile Carlo Bartelli - e possiamo dire che la media di quelle che alla fine riescono è di una al giorno. Le vittime sono spesso persone fragili, che vengono raggirate da individui molto scaltri, che riescono a carpire informazioni al telefono senza che l'anziano se ne renda conto. Ricordo che non esiste nessuna procedura di questo tipo, che nessun appartenente alle forze dell'ordine o avvocato chiamerà mai a casa una persona chiedendo del denaro per evitare l'arresto. Il consiglio è quello di non dare mai corda a queste persone e mettere subito in chiaro di essere intenzionati a chiamare il 112, a quel punto i malviventi taglieranno la conversazione. Stesso discorso nel caso qualcuno bussi alla porta, una chiamata al numero di emergenza consente un intervento tempestivo e mette subito in guarda gli anziani sul tentativo di truffa".

Quella del finto incidente non è l'unica modalità di truffa in voga nell'ultimo periodo. In altri casi si presentano alla porta finti appartenenti alla polizia o ai carabinieri che chiedono di entrare raccontando che, nel palazzo, ci sono stati diversi episodi di furti in casa. Se l'anziano cade nel tranello rischia di trovarsi, davvero, la casa svaligiata. Tecniche simili vengono utilizzate anche con finti tecnici per la lettura del gas o addetti alle cartelle esattoriali, ci sono anche casi in cui i truffatori avvicinano le vittime in strada, con l'obiettivo di farsi poi portare in casa dopo averne carpito la fiducia. "Il consiglio - conclude il dirigente Bartelli - è quello di non aprire a sconosciuti, basta paventare la possibilità di una chiamata alla Polizia perché i malintenzionati si allontanino immediatamente. Ad ogni modo una telefonata al 112 è sempre utile per togliersi ogni dubbio e ricevere le informazioni su come comportarsi, permettendo a noi di avviare accertamenti e indagini. La nostra attenzione sul fenomeno è comunque altissima, abbiamo intensificato i controlli sul territorio con un monitoraggio sistematico".

