Truffe ad anziani: sulle bottiglie del latte i consigli dei carabinieri

Tante truffe ad anziani negli ultimi mesi, per mettere in guardia e sensibilizzare ulteriormente la popolazione i carabinieri del comando provinciale genovese hanno realizzato un'importante iniziativa in collaborazione con il 'Centro latte Rapallo-Latte Tigullio'. Dal 27 giugno 2024, in oltre 2.500 punti vendita tra Genova, Savona e La Spezia, saranno distribuite per dieci settimane 400mila confezioni di latte intero e parzialmente scremato con una simpatica vignetta, realizzata da Enrico Macchiavello, con un carabiniere che fornisce consigli a un'anziana, rassicurandola e mettendola al riparo dai possibili truffatori.

Accanto all'immagine il messaggio "Attento alle truffe" e l’invito a chiamare sempre il numero telefonico del pronto intervento 112 nel caso si abbiano dubbi su chi si presenta presso le nostre abitazioni, ma non solo. Il messaggio, necessariamente sintetico per gli spazi a disposizione, vuole mettere in guardia i consumatori (ma in generale tutta la popolazione) da tutti quei truffatori che, telefonicamente o di persona, sull’uscio di casa o dando un appuntamento in strada, cercano di carpire la fiducia delle loro vittime.

L'iniziativa rientra in una più ampia campagna di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani avviata dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri attraverso incontri con i cittadini presso associazioni, parrocchie e altri luoghi di riunione, eventi, manifestazioni pubbliche e molteplici altre iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale.

"In questo progetto - spiegano dal comando - l’Arma ha trovato comunione di intenti e sensibile collaborazione nel 'Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio', da diversi anni partner di tanti eventi territoriali a sostengo della cultura della legalità, dello sport e della sana alimentazione. Il fine condiviso è quello di sensibilizzare la popolazione locale, in modo particolare gli anziani e le persone appartenenti alle fasce più deboli: da una parte il latte - il prodotto più familiare e quotidiano in Italia - e dall’altro il carabiniere - che da oltre due secoli esprime nella prossimità ai cittadini e nella rassicurazione sociale i cardini della propria missione".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp